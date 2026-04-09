Die USA planen keinen Abzug des Militärs aus dem Nahen Osten. (imago/Stocktrek Images)

Falls dies nicht geschehe, würden die Angriffe auf das Land heftiger als je zuvor wieder aufgenommen, drohte Trump.

Die gestern verkündete Vereinbarung mit dem Iran steht wegen der israelischen Angriffe auf den Libanon mit zahlreichen Toten in Frage. Der Iran drohte mit Vergeltung und warf Israel vor, die Waffenruhe zu verletzen. Die USA und Israel erklärten dagegen, der Libanon sei davon ausgenommen, der Krieg gegen die pro-iranische Hisbollah gehe weiter. Die iranische Agentur Tasnim meldete, Teheran werde sich nicht mehr an die Feuerpause halten, sollten die israelischen Angriffe andauern. Die Straße von Hormus blieb für Schiffe ohne Genehmigung vorerst gesperrt.

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Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.