Schiffsverkehr

Die Straße von Hormus (picture alliance / dpa / Nasa: The Visible Earth)

Wie hoch soll die Gebühr sein?

Medienberichten zufolge sollen die Iraner bereits Durchfahrtsgebühren von bis zu 2 Millionen Dollar pro Schiff fordern. Das Geld soll in Bitcoin bezahlt werden und mit Oman geteilt werden, das auf der anderen Seite der Meerenge liegt. Die Finanzmittel sollen dem Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur in den Ländern dienen. Wie viel Geld es künftig sein könnte, ist nicht genau bekannt.

Wie reagiert US-Präsident Trump darauf?

Trump möchte anscheinend daran mitverdienen. "Wir denken darüber nach, es als Joint Venture zu machen", sagte Trump dem US-Sender ABC. Die Rede ist demnach von mindestens einem Dollar je Barrel (159 Liter) Öl. Für Teheran und Washington würde das bei Schiffen, die mit einer Kapazität von bis zu zwei Millionen Barrel die Meerenge passieren, Einnahmen in Milliardenhöhe bedeuten.

Wie viele Schiffe fahren normalerweise täglich durch die Straße von Hormus?

Nach Angaben von Statista lag der 7-Tage-Durchschnitt im März 2025 bei rund 72 bis über 90 Schiffen pro Tag. Andere Quellen gehen für das gesamte Jahr von rund 120 Schiffen aus, die die Meerenge täglich passieren. Normalerweise wird etwa ein Fünftel des weltweiten Öls und Gases durch die Meerenge transportiert.

Nach Angaben des Verbands Deutscher Reeder (VDR) saßen Ende März mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten im Persischen Golf fest. Darunter seien mindestens 50 Schiffe deutscher Reedereien.

Gibt es irgendwo auf der Welt schon Gebühren für die Durchfahrt durch eine Meerenge?

Für künstliche Wasserstraßen wie Kanäle gibt es etablierte Transitgebühren. Bei natürlichen Meerengen gibt es solche offiziellen "Mautsysteme" normalerweise nicht. Vor dem ⁠Krieg ⁠der USA und Israels ⁠gegen den Iran galt die Straße von Hormus formell auch als internationales ⁠Gewässer.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.