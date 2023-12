Vaterschaft in Deutschland: Wenn nichts anderes angegeben ist, dann ist der Ehemann automatisch der Vater eines Kindes. (picture alliance / dpa / Marijan Murat)

Kann ein Kind zwei Väter haben? Bisher ist das rechtlich nicht möglich. Das Motto lautet: Es kann nur einen geben und das muss nicht einmal der genetische Vater sein. Doch das könnte sich 2024 ändern. Dann nämlich wird das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe über eine Klage entscheiden. Das wiederum könnte den Weg der Ampel-Regierung zu Änderungen beim Abstammungsrecht ebnen. Dabei geht es darum, dass Familie nicht immer Vater-Mutter-Kind sein muss.

Was macht einen Vater aus? Mit dieser emotional aufgeladenen Frage beschäftigt sich das Bundesverfassungsgericht seit September 2023. Der leibliche Vater eines dreijährigen Jungen sieht seine Grundrechte verletzt und hat deshalb Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Der Kläger, der namentlich nicht genannt werden möchte, behauptet, dass er sich nach der Geburt seines Sohnes intensiv um ihn gekümmert habe. Er und die Mutter waren zum Zeitpunkt der Geburt nicht verheiratet. Anderthalb Monate später habe ihn die Mutter verlassen und sei eine neue Beziehung eingegangen.

Seitdem sehe er seinen Sohn nur noch alle 14 Tage für drei Stunden. Ändern werde sich das nur, wenn er auch der rechtliche Vater werde. Denn nur bei anerkannter Vaterschaft können Väter bei allen Belangen des Kindes wirklich mitreden, mitentscheiden oder das Sorgerecht gemeinsam mit der Mutter ausüben.

Der Kläger hatte deshalb versucht, die Vaterschaft anerkennen zu lassen. Das scheiterte daran, dass die Mutter nicht vor dem Standesamt erschien. Daraufhin hatte der Kläger ein Vaterschaftsfeststellungsverfahren vor einem Oberlandesgericht angestrebt.

Doch er scheiterte, denn der neue Partner der Mutter wurde mit ihrer Zustimmung als rechtlicher Vater vom Standesamt eingetragen. Das veränderte die Lage: Denn wenn der rechtliche Vater mit dem Kind über längere Zeit in einer Familie zusammenlebt und Verantwortung für es trägt, ist die Anfechtung der gesetzlichen Vaterschaft nach momentaner Rechtslage nicht möglich. "Sozial-familiäre Beziehung" lautet der Begriff im Gesetz. Besteht diese zwischen Kind und rechtlichem Vater, kann der leibliche Vater sich nicht als rechtlicher Vater anerkennen lassen.



der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist,

der die Vaterschaft anerkannt hat

dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. Nach bisherigem Rechtsverständnis können nur zwei Menschen rechtliche Elternteile sein. Und der rechtliche Vater eines Kindes ist laut dem Bundesgesetzbuch der Mann:

Der rechtliche Vater ist laut dem Bundesministerium für Justiz nicht direkt gleichzusetzen mit dem biologischen Vater - also dem Erzeuger. So schreibt das Justizministerium: „Die rechtliche Vaterschaft meint damit diejenige Person, die im Rechtssinne als Vater anzusehen ist, nicht jedoch, wer biologischer oder genetischer Vater beziehungsweise Erzeuger des Kindes ist."

So ist es auch im Fall des Klägers vor dem Bundesverfassungsgericht. Der biologische Vater geht sozusagen leer aus. Denn nach bisherigem Verständnis könnte es mit mehreren Vätern zu Rollenkonflikten und Kompetenzstreitigkeiten kommen. So hat es das Bundesverfassungsgericht selbst im Jahre 2003 entschieden. Damals hieß es, dass es im Sinne des Kindeswohls läge, wenn die rechtliche Elternschaft auf zwei Elternteile beschränkt bleibe.

Noch ist unklar, wann das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung fällt. Doch das Urteil könnte ein Türöffner zur Mehrelternschaft werden.

So befragten die Richter in Karlsruhe nicht nur die Prozessparteien, sondern auch Sachverständige von Verbänden nach den Auswirkungen, wenn künftig auch drei statt bisher zwei Elternteile das Sorgerecht bekommen könnten. "Das Gericht wollte herausbekommen, ob sich unter Umständen in den letzten 20 Jahren das Bindungsverhalten von Kindern im Hinblick auf mehr Elternschafften, anders entwickelt hat", sagt Professor Christian Kirchberg, der für die Bundesrechtsanwaltskammer in Karlsruhe war.

"Aus sozialwissenschaftlicher Sicht gibt es im Prinzip nicht das eine Vaterverständnis", sagt Kim Bräuer, Väterforscherin und Professorin an der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein.

In der Wissenschaft werde zwischen einem rechtlichen, biologischen und einem sozialen Vater unterschieden. "Den sozialen Vater macht aus, dass er eine enge emotionale Bindung zu dem Kind hat", so Bräuer. Er müsse nicht zwingend rechtlich oder biologisch mit dem Kind verbunden sein.

Dabei kann es Bräuer zufolge durchaus mehrere soziale Väter für ein Kind geben. "In der sozialen Realität gibt es ganz viele Konstellationen, in denen es mehrere Männer gibt, die sich um ein Kind kümmern und väterliche Aufgaben übernehmen", so die Forscherin. Familienverhältnisse würden zunehmend vielfältiger. Aus entwicklungspsychologischer Sicht gebe es aber nicht so viele Studien zu Kindern mit mehreren Vätern, so Bräuer.

Die Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert sieht in mehreren Vätern aber kein Problem für Kinder und den Aufbau von Bindungen."Kinder können vielfache Bindungen aufbauen, nebeneinander", erklärt Ahnert von der Freien Universität Berlin. Die Beziehungen seien relativ unabhängig voneinander. Kinder mit einem leiblichen und einem sozialen Vater würden nicht dauernd Vergleiche zwischen den beiden anstellen.

Auch im Fall vor dem Karlsruher Gericht nennt das Kind nach Angabe des Klägers beide Männer "Papa".

Die momentanen Vaterschaftsregeln, dass der Ehemann automatisch als der biologische Vater gilt, sind für Bräuer eher ein Relikt aus den 1950er-Jahren. Sie appelliert für mehr Studien über aktuelle Familienkonstellationen: "Es gibt die Patchwork-Familien, es gibt die Coparenting-Familien. Und in diesen ganzen Familien kann es jeweils auch einen juristischen und auch einen sozialen Vater geben und sich das als Grundlage zu nehmen für neue Gesetzgebung, erscheint mir erst mal recht sinnvoll."

Das Bundesjustizministerium schrieb im September 2022 , dass das Abstammungsrecht den unterschiedlichen Familienkonstellationen hinreichend Rechnung tragen müsse - darauf haben sich die Regierungsparteien verständigt. Die rechtliche Umsetzung sei ein wesentliches Anliegen des Bundesministeriums der Justiz in der 20. Legislaturperiode.

Auch bei der Verhandlung in Karlsruhe im September 2023 waren Vertreter der Bundesregierung zugegen. Angelika Schlunk, Staatssekretärin im Bundesjustizministerium, sagte der Nachrichtenagentur DPA, dass es darum ginge, Vereinbarungen zur rechtlichen Elternschaft zu ermöglichen. Dabei ginge es auch darum, die Mutterschaft einer weiteren Frau einzuführen. Auch sollen Kindern mehr Rechte bekommen, Informationen über die leibliche Abstammung abzufragen. Als Ziel hat sich die Bundesregierung die laufende Legislaturperiode gesetzt - die bis Sommer 2025 geht. Die Thematik sei "in der Tat nicht ganz trivial", sagte Schlunck. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht im kommenden Jahr wird man deshalb im Justizministerium sehr genau beobachten.

nm