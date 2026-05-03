Nach Plänen für Krankenkassen-Reform

Häusliche Pflege: Die meisten Pflegebedürftigen werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. (Archivbild) (IMAGO / Westend61 / HalfPoint)

Sollte etwa der Zugang zu einem Pflegegrad verzögert werden, verlagere das die Belastung auf die pflegenden Angehörigen, sagte Verbandspräsidentin Bentele der dpa. Direkte Krisensituationen könnten die Folge sein. Anstatt den Zugang zu Leistungen zu erschweren, brauche es den Ausbau von Prävention und Rehabilitation. Insbesondere die Frühphase der Pflege müsse verlässlich abgesichert werden – also die Pflegegrade 2 und 3. Wer hier Geld kürze, belaste Haushalte dort zusätzlich, wo Pflege erst organisiert, Arbeit umgestellt und Versorgung stabilisiert werden müsse.

Der VdK veröffentlichte eine in Auftrag gegebene Umfrage, wonach eine große Mehrheit der Bevölkerung mögliche Kürzungen bei den Leistungen der Pflegeversicherung ablehnt.

Warken will Pläne für Reform der Pflegeversicherung im Mitte Mai vorlegen

Im Dezember stellte eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern bereits Reformmöglichkeiten vor - die auf viel Kritik gestoßen waren . Bundesgesundheitsministerin Warken sagte damals, begrenzte Mittel müssten zielgerichteter eingesetzt werden. Angekündigt wurde eine grundlegende Finanzreform für die Pflegeversicherung bis Ende 2026.

Kabinett billigte diese Woche Reformpläne für gesetzliche Krankenversicherung

Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.