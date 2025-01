Fünf Tote, viele Verletzte an Silvester

Der Bundesverband für Pyrotechnik setzt sich nach eigenen Angaben für "Erhalt und Weiterentwicklung des Kulturgutes Feuerwerk und für seine sichere und rücksichtsvolle Verwendung ein." Der Verband führt die Verletzungen und Todesfälle vor allem auf selbstgebaute oder illegal in Verkehr gebrachte Sprengkörper zurück. Vorstandsmitglied Schubert sprach von brandgefährlichen Basteleien. Diese hätten nichts mit geprüftem Silvesterfeuerwerk zu tun.

In der Silvesternacht waren bundesweit fünf Menschen bei Unfällen mit zum Teil selbstgebauten Feuerwerkskörpern ums Leben gekommen , viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Die Deutsche Umwelthilfe zog am Neujahrstag eine "katastrophale Bilanz" und verwies neben den Verletzten und Toten auch auf die Feinstaubbelastung. Bundesgeschäftsführer Resch teilte mit , der Jahreswechsel sei für zahllose Menschen zu einer "Nacht des Grauens" geworden: "Viele Eltern mussten in dieser Nacht ihre verletzten Kinder in die Notaufnahme bringen."