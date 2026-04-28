Das Logo der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) (AP / Lisa Leutner)

Der Schritt werde ‌am 1. Mai ⁠erfolgen, berichteten staatliche ⁠Medien. Die VAE sind seit 1967 Mitglied der Organisation und damit eines ihrer Gründungsmitglieder. Die Emirate wollen ihre Energieproduktion künftig eigenständig steuern und verstärkt im Inland investieren. Der Energieminister betonte, der Schritt verschaffe seinem Land mehr Flexibilität.

Hintergrund sind politische Spannungen in der Golfregion im Zusammenhang mit dem Irankrieg. Die Vereinigten Arabischen Emirate warfen ihren Nachbarstaaten vor, sie nicht vor Angriffen des Iran geschützt zu haben. US-Präsident Trump begrüßte die Entscheidung. Er hatte der Opec wiederholt vorgeworfen, die Ölpreise künstlich hochzuhalten. Während die USA die Opec-Mitglieder verteidigten, nutzten diese die Situation durch hohe Preise aus, so war es aus dem Weißen Haus zu hören.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.