In einem Bericht zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember heißt es, um die Gesundheit aller zu schützen, müssten die Rechte aller geschützt werden. Laut dem Dokument steigt trotz großer Fortschritte in 28 Ländern weltweit die Zahl der Ansteckungen. Zu den Ursachen gehören demnach auch Verstöße gegen die Menschenrechte, die den Zugang zu lebensrettenden HIV-Diensten einschränken. Als Beispiele nannte die UNAIDS-Exekutivdirektorin Byanyima, dass Mädchen der Zugang zu Bildung und sexueller Aufklärung verwehrt werde oder Menschen verhaftet werden könnten wegen ihrer Person oder ihrer Liebe. So stünden gleichgeschlechtliche Beziehungen in mehr als 60 Ländern unter Strafe.