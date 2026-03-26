Deutschlandticket

Verkehrsminister beschließen Preisindex - Erwerb des Führerscheins soll vereinfacht werden

Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben einen Preisindex für das Deutschlandticket vom kommenden Jahr an beschlossen. Wie hoch der Preis 2027 ist, soll spätestens Ende September feststehen, wie der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Bernreiter, in Lindau mitteilte. Bei der Ermittlung werden etwa Personal-, Energie- und allgemeine Kosten berücksichtigt.