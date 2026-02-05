Gewalt gegen Bahnpersonal

Bundesverkehrsminister Schnieder (dpa / Fabian Sommer)

Er sprach den Kollegen des Getöteten seine Anteilnahme aus. Schnieder versicherte, die Möglichkeiten zur Verbesserung der Sicherheit von Bahnmitarbeitern würden jetzt geprüft. Als Beispiele nannte er eine Doppelbesetzung bei Fahrkartenkontrollen und Body-Cams.

Den Einsatz von mindestens zwei Zugbegleitern pro Nahverkehrszug forderte erneut auch der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Burkert. Bundesinnenminister Dobrindt hatte gestern härtere Strafen für Übergriffe auf Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen gefordert.

In Rheinland-Pfalz war am Montagabend ein 36-jähriger Zugbegleiter bei der Fahrkartenkontrolle angegriffen und schwer verletzt worden. Er starb gestern. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.