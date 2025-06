In der israelischen Hafenstadt Haifa ist eine iranische Rakete in der Nähe eines unbewohnten Hauses eingeschlagen. (AP / Baz Ratner)

Wie israelische Medien berichten, gab es erste Raketeneinschläge in Tel Aviv und Haifa. In Haifa sollen mindestens drei Menschen verletzt worden sein, in anderen Berichten war von 14 Verletzten die Rede.

Die israelische Armee hatte in der Nacht weitere Angriffe auf Ziele im Iran geflogen und Raketensysteme zerstört. In der Hauptstadt Teheran habe man außerdem ein Forschungszentrum bombardiert, das für die militärische Entwicklung des iranischen Atomprogramms zuständig sei. An der Angriffswelle waren demnach über 60 israelische Kampfjets beteiligt.

