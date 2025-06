In der israelischen Hafenstadt Haifa ist eine iranische Rakete in der Nähe eines unbewohnten Hauses eingeschlagen. (AP / Baz Ratner)

Wie israelische Medien berichten, gab es Raketeneinschläge in Tel Aviv und Haifa. In Haifa wurden drei Menschen schwer und rund 20 weitere leicht verletzt. Anschließend startete das israelische Militär seinerseits neue Angriffe auf den Iran. Man habe auf militärische Infrastruktur im Südwesten des Iran gezielt. Von örtlichen Medien hieß es, in Buschehr sei die Luftabwehr aktiviert worden. In der Hafenstadt befinden sich unter anderem eine Luftwaffenbasis und das einzige Atomkraftwerk des Iran.

Zahlreiche Länder ziehen Botschaftspersonal aus beiden Konfliktländern ab und unterstützen ihre Bürger bei der Ausreise. Die Bundesregierung flog heute 64 Deutsche aus Israel aus. Nach Regierungsangaben wurden dafür zwei Maschinen der Luftwaffe eingesetzt.

