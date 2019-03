Heute Abend um kurz vor 23 Uhr fängt astronomisch der Frühling an. Knapp vier Stunden später, um 2.43 Uhr, ist Vollmond. Das ist zwar der erste Vollmond nach Frühlingsanfang, aber trotzdem nicht der Ostervollmond.

Nach der Regel des Konzils von Nicäa aus dem Jahr 325 ist Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang. Demnach müsste also am kommenden Sonntag Ostern sein. Tatsächlich aber ist das Osterfest erst vier Wochen später, am 21. April.

Der vermeintliche Fehler geht darauf zurück, dass für die Kalenderrechnung nicht der tatsächliche astronomische Vollmond entscheidend ist. Vielmehr wird der Lauf des Mondes in einem Rechenzyklus beschrieben.

Frühlingsanfang immer am 21. März

Nach diesem ist bereits heute Vollmond. Zwar beginnt heute auch der Frühling, aber das spielt keine Rolle, weil für die Berechnung des Osterdatums der Frühlingsanfang immer am 21. März liegt.

Ist an diesem Tag auch der berechnete Vollmond, dann ist am folgenden Sonntag Ostern. Fallen Frühlingsanfang und Vollmond auf einen Sonnabend, dann ist schon einen Tag später Ostern - der 22. März ist der frühestmögliche Termin. Der tritt das nächste Mal in gut 250 Jahren ein.

Nach der Rechenregel für die Osterrechnung ist bereits heute Vollmond und nicht morgen - Ostern ist daher erst im April (NASA)

Der absolut späteste Ostertermin ist der 25. April. Dem kommen wir in diesem Jahr schon recht nah.

Heute Nacht zieht der Vollmond an der Grenze der Sternbilder Löwe und Jungfrau über das Firmament - es ist zwar der Vollmond nach Frühlingsanfang, aber trotzdem nicht der Ostervollmond.