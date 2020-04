Verschiebung von Olympia 2020 Doch kein Schaden für japanische Wirtschaft?

Das Coronavirus hat die Olympischen Spiele 2020 in Tokio vorerst platzen lassen. Die Verschiebung aufs kommende Jahr soll an Japans Wirtschaft einen großen Schaden anrichten. An dieser Lesart gibt es nun aber Zweifel. Denn diejenigen, die warnten, hatten ein großes Eigeninteresse.

Von Jessica Sturmberg