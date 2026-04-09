Statistisches Bundesamt

Deutschlands Verschuldung ist auf 2,66 Billionen Euro angewachsen. (picture alliance / Shotshop | Nadim Mahjoub)

Das geht aus vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. Die Verbindlichkeiten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung beliefen sich demnach im Dezember 2025 auf 2,66 Billionen Euro. Das waren 151 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Ein Grund für den Anstieg sind die schuldenfinanzierten Sondervermögen für die Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaneutralität.

Der Bund der Steuerzahler kritisierte, anstatt Ausgaben zu senken, greife die Bundesregierung auf immer mehr Schulden zurück. Notwendig sei stattdessen eine Haushaltspolitik mit Maß und Mitte.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.