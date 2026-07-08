NATO-Gipfeltreffen in der Türkei

Bundesverteidigungsminister Pistorius (SPD) (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Der SPD-Politiker betonte, die NATO sei ein Staatenbündnis und kein Regierungsbündnis . Daher müssten alle Beteiligten mit unterschiedlichen Meinungen umgehen und diese aushalten. US-Präsident Trump hatte gestern seine Kritik an den europäischen Verbündeten erneuert. Er sagte, die USA seien im Krieg gegen den Iran im Stich gelassen worden.

Am zweiten Tag des NATO-Treffens steht auch die weitere Unterstützung der Ukraine im Mittelpunkt. Dabei soll auch neue Militärhilfe in Höhe von jeweils 70 Milliarden Euro für dieses und das kommende Jahr offiziell beschlossen werden. Pistorius zeigte sich zuversichtlich, dass die USA die Ukraine weiterhin unterstützen werden. Mit Blick auf den Nahen Osten forderte der deutsche Minister den Iran auf, Angriffe auf die freie Schifffahrt einzustellen, um einen stabilen Waffenstillstand zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.