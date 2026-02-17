Er sagte dem Nachrichtenportal "T-Online", man wolle prüfen, wie das Abgeordnetengesetz verschärft werden könne, um diesen "Missbrauchs-Sumpf" trockenzulegen. Weiterer Schaden für den Steuerzahler solle abgewendet werden. Zuvor hatte sich bereits SPD-Fraktionsjustiziar Fechner dafür ausgesprochen, mit der Union über eine Verschärfung des Abgeordnetengesetzes zu sprechen.
Laut dem Abgeordnetengesetz bekommen Parlamentarier kein Geld für die Beschäftigung von Partnern oder Verwandten. Bei der AfD haben einige Abgeordnete allerdings Angehörige von anderen Abgeordneten der Partei - auch in Landesparlamenten - als Mitarbeiter eingestellt. Die AfD weist den Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück. Allerdings gibt es auch in der Partei eine Kontroverse, ob es statthaft ist, Familienangehörige von Parteifreunden einzustellen.
