In der vergangenen Nacht gab es wieder massive russische Luftangriffe. Dabei wurden - wie hier in Kiew - viele Wohnhäuser stark beschädigt. (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Kirill Chubotin)

In der Hauptstadt Kiew wurden nach Angaben von Oberbürgermeister Klitschko mehrere Wohnhäuser getroffen. Ein Mensch wurde demnach getötet, mehr als 20 weitere wurden verletzt. In mehr als 300.000 Haushalten fielen Strom und Heizung aus. Auch zahlreiche Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen sind betroffen. Im ganzen Land herrschte Luftalarm. Die russische Armee führte auch so weit im Westen Angriffe aus, dass Polen vorübergehend die Flughäfen Rzeszow und Lublin schloss.

Das Verteidigungsministerium in Moskau meldete die Einnahme einer Ortschaft im Südosten der Ukraine. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Derweil gehen die Bemühungen um eine Waffenruhe in der Ukraine weiter. Morgen will US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Florida empfangen. Schon heute wollen die beiden mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und europäischen Staats- und Regierungschefs telefonieren.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.