Die Bedeutung der Aerosol-Übertragung ist schon länger in der wissenschaftlichen Diskussion. "Langsam zeigen sich anscheinend die Auswirkungen", sagte der Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, im Deutschlandfunk. Das zeigten Coronavirus-Ausbrüche wie zuletzt in einer Baptistengemeinde in Frankfurt am Main oder in einem Restaurant in Leer, aber auch die wissenschaftliche Literatur. Um die Aerosol-Übertragung zu verringern, müsse die Viruslast im Raum bewegt und rausbefördert werden - etwa durch regelmäßiges Lüften. Das könne im Alltag möglicherweise entscheidender sein als Händewaschen und Desinfizieren, so Drosten.

Zum Thema Öffnung der Schulen und Kindergärten schlug Drosten vor, jeden Lehrer und jede Lehrerin sowie jeden Erzieher und jede Erzieherin einmal pro Woche auf das Coronavirus zu testen - "als Beruhigungs- oder Servicefunktion für dieses sehr wichtige Personal".

Das vollständige Interview können Sie in Kürze hier nachlesen.

Übersicht zum Thema Coronavirus (Imago/Rob Engelaar/Hollandse Hoogte)