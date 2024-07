Tierärzte und Helfer bei einer Übung: In Zusammenarbeit mit weiteren Kreisen probt der Ennepe-Ruhr-Kreis, was bei einem Ausbruch der Vogelgrippe zu tun wäre. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Ausbrüche der Geflügelpest wurden schon Ende des 19. Jahrhunderts dokumentiert, seitdem hat sich das Virus fast über die gesamte Welt verbreitet. Nicht nur Vögel, auch andere Tiere und Menschen können sich damit infizieren und erkranken.

Auslöser für die derzeitige Wachsamkeit gegenüber dem H5N1-Virus sind erkrankte Kühe in den USA. Mehr als 130 erfasste H5N1-Infektionen in einem Dutzend US-Bundesstaaten gibt es nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC bereits. Wie sich das Milchvieh angesteckt hat, ist noch nicht geklärt. Auch Menschen wurden inzwischen infiziert. Experten beobachten die Situation in den USA mit Sorge.

Die Gegenmaßnahmen in den USA laufen nach Einschätzung des deutschen Friedrich-Loeffler-Instituts nur schleppend an. Bei Tests und Schutzmaßnahmen existiere ein Flickenteppich an Regeln, ein umfassendes, USA-weites gezieltes Suchen nach infizierten Rindern und strenge Quarantänemaßnahmen gebe es bisher nicht, kritisiert Instituts-Vizepräsident Martin Beer. Wenn die USA den Erreger nicht in den Griff bekämen, könnte das weltweit zu einer völlig neuen Rinderkrankheit führen, warnt er.

Versuche an Milchkühen in Deutschland

Doch noch gibt es keine Hinweise auf durch das Virus erkrankte Rinder in anderen Ländern . Das Institut hat inzwischen selbst Versuche an Milchkühen durchgeführt. Ergebnis: Nach der direkten Infektion des Euters über die Zitzen zeigten die Tiere eindeutige Krankheitssymptome wie starken Milchrückgang, Veränderung der Milchkonsistenz und Fieber.

Ja, mittlerweile sind vier Menschen innerhalb weniger Monate in den USA nach dem Kontakt mit infizierten Milchkühen an Vogelgrippe erkrankt. Zuletzt steckte sich eine Mitarbeiterin eines Milchviehbetriebs in Colorado an. Im April war ein erster Vogelgrippe-Fall bei einem Arbeiter einer Milchvieh-Farm in Texas bekannt geworden, anschließend wurden zwei weitere Fälle in Michigan gemeldet. Die Krankheitsverläufe waren jeweils milde.

Das Virus H5N1 kursiert bereits seit Jahrzehnten vor allem unter Vögeln - zunächst in Asien, inzwischen nahezu weltweit. Seit 1997 werden verstärkt auf H5N1 zurückgehende Ausbrüche erfasst, berichtet der Vizepräsident des Friedrich-Loeffler-Instituts, Martin Beer.

Seit 2016 breitet sich nach Auskunft des Experten eine Untervariante des Erregers aus, die zu verheerenden Vogelgrippe-Ausbrüchen in fast allen Teilen der Welt bei Wildvögeln und Geflügel führte – auch Infektionsfälle bei fleischfressenden Säugetieren, die mit infizierten Vögeln in Kontakt kommen, wie Seehunde, Nerze, Füchse und Bären wurden registriert.

Verschont blieb bisher, geographisch betrachtet, nur Australien. „Das Virus werden wir nicht mehr wegbekommen“, sagt der Virologe Klaus Stöhr, bis 2007 Leiter des globalen Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Frühere Versuche, es zu eliminieren, seien gescheitert.

Infektionen mit dem Vogelgrippe-Virus können für Menschen tödlich verlaufen. Derzeit ständen die Rinderfarmen in den USA im Fokus, das eigentliche Epizentrum sei aber Asien, betont der Virologe Klaus Stöhr.

Viele Infektionen bleiben unentdeckt

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind vor allem in asiatischen Ländern nach Zahlen der WHO einige Hundert Menschen an H5N1 gestorben. Sie hatten zum Beispiel zu Schlachtgeflügel Kontakt. Die Datenlage ist hier aber unklar, weil viele Infektionen unentdeckt bleiben.

Zudem handelt es sich in Asien um eine andere Klade des Virus als jene, die unter den Rindern in den USA zirkuliert. Die dort erkrankten Farmmitarbeiter zeigten nur milde Symptome wie Bindehautentzündung. Dagegen wurden antivirale Medikamente eingesetzt.

Ja. Die finnischen Gesundheitsbehörden wollen zeitnah Menschen eine Impfung anbieten, die ein besonderes Risiko tragen, also viel Kontakt mit Tieren haben, die mit Vogelgrippe infiziert sein könnten. Das sind vor allem Mitarbeiter von Geflügel- und Pelztierfarmen, aber auch Tierärzte. Auf finnischen Pelztierfarmen gab es im vergangenen Jahr mehrere H5N1-Ausbrüche.

Den Impfstoff gegen Viren mit dem H5-Subtyp gibt es also schon, die EU hatte ihn bei einem Grippeimpfstoffhersteller bestellt. Auch die WHO hat Vereinbarungen mit Impfstoffherstellern geschlossen. In Finnland und auch woanders in der EU sind bisher keine H5N1-Infektionen bei Menschen nachgewiesen worden.

Sicher ist: H5N1 kann von Tieren auf Menschen übertragen werden, doch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist bisher nicht nachgewiesen worden. Insgesamt wird die Gefahr einer Pandemie vor diesem Hintergrund derzeit von der Weltgesundheitsorganisation noch als gering eingeschätzt.

Dennoch mahnt die WHO alle Staaten zu erhöhter Aufmerksamkeit, und Fachleute weisen auf Risiken hin: „Die biologische Plausibilität existiert“, sagt der Virologe Klaus Stöhr: „Es ist ein bisschen wie bei einem Naturereignis.“ Ein Vulkanausbruch habe nur eine geringe Wahrscheinlichkeit: „Aber wenn es passiert, wird es schlimm.“

Situation in den USA "nicht unter Kontrolle"

Auch die Virologin Isabella Eckerle warnt vor der Übertragung der Vogelgrippe auf den Menschen und einer neuen Pandemie. Eckerle sagte dem Berliner „Tagesspiegel“, die Situation in den US-amerikanischen Milchvieh-Betrieben sei nicht unter Kontrolle. Die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf den Menschen steige, je länger das Virus in verschiedenen Säugetieren zirkuliere.

Ähnlich sieht das Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité: "So etwas hat es vorher noch nicht gegeben, solche extrem großen Ausbrüche bei Kühen – alle Fachleute sind besorgt", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Für eine genauere Einschätzung fehlt es Drosten zufolge derzeit aber an validen Daten: „Wir wissen noch nicht, wie häufig sich Menschen infizieren, die mit infizierten Kühen zu tun haben."

ahe