Siegesstimmung herrschte in den früheren Ufa-Studios in Berlin-Tempelhof. Etwa 200 Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" feierten das Votum der Berliner. Eine klare Mehrheit von weit über 50 Prozent sprach sich für die Vergesellschaftung großer Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius und anderen aus.

(picture alliance / dpa-Zentralbild / Patrick Pleul)Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus - Es geht um Wohnungsknappheit und bezahlbare Mieten

Bezahlbares Wohnen war ein großes Thema im Berliner Wahlkampf. Am 26.9. wurde dort nicht nur ein neuer Senat gewählt, sondern auch über den Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" abgestimmt.

Alle Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Wohnungen sollen nach dem Willen der Mehrheit der Berliner enteignet und vom Land Berlin entschädigt werden. Es geht um etwa 240.000 Immobilien. Der Senat soll nun, so der Wille der Berliner, alle Maßnahmen einleiten, die zur Überführung dieser Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind und ein entsprechendes Gesetz erarbeiten.

Eine Aktivistin, die sich als "Melle aus dem Osten Berlins" vorstellte, konnte ihr Glück noch nicht fassen. Kurz nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnung am späten Abend sagte sie: "Noch ganz schön geplättet. Wir können es eigentlich noch gar nicht so richtig fassen. Also mit so einer überwältigenden Mehrheit hätten wir nicht gerechnet." – "Ist das jetzt wirklich ein belastbares Ergebnis?" – "Wir denken schon vor allem, wenn man in die einzelnen Wahlbezirke schaut, dann sieht es schon ganz stabil aus. Auch das Feedback, was wir von den Menschen vor Ort bekommen haben, hat uns vorab schon positiv gestimmt."

(picture alliance / dpa / Christoph Soeder)Vonovia und Deutsche Wohnen - Milliardendeal auf Kosten der Mieter

Der Immobilienkonzern Vonovia will den Konkurrenten Deutsche Wohnen schlucken. Für die Mieter wird dies wohl nichts Gutes heißen. Beide Unternehmen seien für steigende Mieten und schlechten Service, so der Sozialforscher Matthias Bernt.

Und am Erfolg des Volksentscheids haben viele Berliner Mieterinitiativen mitgewirkt, die gemeinsam gegen überhöhte Mieten kämpfen und dagegen, dass börsennotierte Unternehmen mit Wohnungen Profitmaximierung betreiben. Eine der Aktivistinnen namens Sarah hat für die Initiative Unterschriften gesammelt.

"Es geht gar nicht um das Ergebnis. Wir sind einfach eine richtig coole Initiative. Und ich habe super gerne mit allen hier zusammengearbeitet. Sind einfach tolle Leute. Die Kiez-Teamstruktur war, glaube ich, entscheidend, dass wir halt Bezirksliga-Teams, Kiez-Teams hatten und wo man wirklich Freunde gefunden hat und wo man Leute gefunden hat, mit denen man halt zusammenarbeitet."

(dpa / Christoph Soeder)Pro und Contra - Sollte man "Deutsche Wohnen und Co." enteignen? In Berlin wurde am 26. September über den Volksentscheid "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" abgestimmt. Die Initiative dahinter will Unternehmen, denen mehr als 3000 Wohnungen gehören, nach Artikel 15 Grundgesetz vergesellschaften.

Der Kopf der Initiative und einer ihrer Sprecher, Rouzbeh Taheri, kündigte an, man werde nicht nachlassen, bis der Senat mit der Enteignung der großen Immobilienunternehmen ernst mache.

"Ich glaube, der Druck dieses Votums wird so groß sein, dass die Politik nicht drum herumkommt, das umzusetzen. Und wenn sie es trotzdem versuchen, werden sie es mit uns, der Berliner Bevölkerung, zu tun bekommen. Wir werden nicht loslassen, morgen machen wir nicht Schluss. Obwohl, vielleicht machen wir morgen Schluss und feiern ein bisschen, aber danach machen wir wieder weiter."

(picture alliance/dpa/Wolfram Steinberg)Enteignung als Ausweg aus der Wohnungskrise?

Berlin steckt in einer tiefen wohnungspolitischen Krise. Per Volksentscheid will die Kampagne "Deutsche Wohnen & Co enteignen" die Vergesellschaftung großer privater Wohnungsunternehmen erwirken.

Und Sprecherin Jenny Stupka kündigte an, die Aktivistinnen und Aktivisten würden sich nicht mit Kompromissvorschlägen der Grünen begnügen. Nach dem Volksentscheid stehe nun dies bevor:

"Überführungen Gemeineigentums, das heißt niedrigere Mieten und Mitbestimmung von uns allen über unsere eigenen Häuser. Das heißt, es geht uns um die Umsetzung dieser Vergesellschaftung und nicht um ein Hinhalten und auch nicht um irgendwelche Abfangangebote, wie sie von den Grünen schon zu hören waren."

Wie die Landeswahlleitung am 27. September mitteilte, stimmten beim Volksentscheid 56,4 Prozent mit "Ja", 39 Prozent mit Nein.