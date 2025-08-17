Weißes Haus

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (Archivbild) (Jean-Christophe Verhaegen / AFP / dp /)

Die Reise diene dem "Informationsaustausch" mit Trump nach dessen Gipfel mit Kremlchef Putin in Alaska, teilte Regierungssprecher Kornelius in Berlin mit. Themen der Gespräche seien unter anderem "Sicherheitsgarantien, territoriale Fragen und die fortdauernde Unterstützung der Ukraine in der Abwehr der russischen Aggression". Auch der französische Präsident Macron teilte mit, dass er an der Begegnung Selenskyjs mit Trump teilnimmt. Ebenfalls dabei sind NATO-Generalsekretär Rutte sowie der finnische Präsident Stubb und Italiens Regierungschefin Meloni.

Selenskyjs letztes Treffen mit Trump im Weißen Haus im Februar war vor laufenden Kameras eskaliert – Trump machte dem ukrainischen Präsidenten Vorwürfe. In der Folge setzten die USA ihre für die Ukraine enorm wichtigen Militärhilfen vorübergehend aus.

Selenskyj heute in Brüssel

Von der Leyen teilte außerdem mit, dass sie Selenskyj noch heute in Brüssel empfangen werde und gemeinsam mit ihm an einem virtuellen Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs teilnehmen werde. Nach der amerikanisch-russischen Zusammenkunft in Alaska erörtern die europäischen Unterstützer Kiews dabei weitere Schritte hin zu einem Frieden in der Ukraine. Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer organisieren das virtuelle Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen".

In der Videokonferenz geht es auch darum, nach dem Treffen Trumps mit Russlands Präsidenten Putin politisch einseitige Entscheidungen zulasten Kiews zu verhindern. Der Verlauf des Gipfels in Anchorage hatte unter den Ukraine-Unterstützern Besorgnis ausgelöst. So rückte Trump von seiner Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand ab. Auch von Strafzöllen und Sanktionen war nicht mehr die Rede, obwohl der US-Präsident noch kurz vor dem Treffen damit gedroht hatte.

Bundeskanzler Merz zu Alaska-Gipfel: Licht und Schatten

Der Bundeskanzler sprach im ARD-Fernsehen gleichwohl von einem Gipfel mit "Licht und Schatten". Positiv bewertete Merz in einem Interview mit RTL und n-tv, dass die USA bereit seien, "Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben". Er bezeichnete dies als "wirklich großen Fortschritt". Gleichwohl müssten auch die Europäer ihren Beitrag dazu leisten, dass auf Dauer die Sicherheit der Ukraine gewährleistet sei.

Zudem sei Russland anscheinend bereit, entlang der sogenannten Kontaktlinie die Verhandlungen zu führen und nicht entlang der Verwaltungsgrenzen, sagte Merz im ZDF. Das sei ein gewaltiger Unterschied, da Moskau stets Ansprüche auch auf bislang nicht eroberte Gebiete gestellt habe. Zugleich beklagte Merz, dass Russland selbst während des Gipfels der Präsidenten Trump und Putin die Ukraine weiter angegriffen habe. Das sei schon eine "besondere Respektlosigkeit".

