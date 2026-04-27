Phishing
Von Notz (Grüne) sieht Cyberangriffe auf deutsche Politiker bei Signal als Weckruf

Nach den Phishing-Angriffen auf deutsche Politiker über den Messengerdienst Signal hat der Grünen-Politiker von Notz vor Gefahren durch Russland gewarnt. Die Spionage-Attacke müsse ein Weckruf für alle Sicherheitsbereiche sein, sagte von Notz der "Süddeutschen Zeitung".

    Nahaufnahme eines Fingers, der auf einem Smartphonescreen auf die Signal-App tippt.
    Medienbericht: Akteure aus Russland sollen für eine Phishing-Kampagne gegen den Messengerdienst Signal verantwortlich sein. (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)
    Man müsse begreifen, mit welcher Agenda Moskau unterwegs sei. Jeden Tag seien Agenten in Deutschland aktiv, die spionierten und Sabotage vorbereiteten. In jedem Fall sei den Angreifern ein relevanter Erkenntnisgewinn gelungen, den man nicht unterschätzen sollte.

    Auch Mitglieder der Bundesregierung betroffen

    Von den Attacken waren nach Medieninformationen auch mehrere Mitglieder der Bundesregierung betroffen. "Der Spiegel" berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, man vermute Russland hinter den Angriffen. Ausgespäht wurden offenbar Chatverläufe und über den Messenger verschickte Dateien.
    Bundestagsvizepräsidentin Lindholz forderte die Regierung und das Parlament auf, die Nutzung des US-Anbieters einzustellen. In der "Bild"-Zeitung empfahl sie, auf den europäischen Messengerdienst Wire umzusteigen, der ein höheres Sicherheitsniveau biete.

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    Presseschau - mit Kommentaren auch zum Signal-Skandal
    Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.