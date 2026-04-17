Klimawandel

Die phänologische Uhr zeige aufgrund der Klimaerwärmung über die Jahre einen immer früheren Blattaustrieb, sagte DWD-Expertin Anja Engels dem Evangelischen Pressedienst. Engels koordiniert bei der Bundesanstalt in Offenbach die Phänologie, die bundesweit Daten zur Pflanzenentwicklung dokumentiert. Als Beispiel verwies sie auf die Rotbuche. In den 1990er Jahren reichte deren Blattentfaltung noch an den Mai heran, mittlerweile liege sie in der ersten Aprilwoche. Wobei die Entwicklung regional Unterschiede zeige: im Norden später, im Süden und vor allem im wärmeren Rheingraben früher. Hasel, Weiden und Birken gehörten zu jenen Bäumen, die früher austrieben, Rotbuchen, Eichen und besonders Platanen zu denen, für die die Vorstellung Mai teilweise noch gelte. - Vom Ausschlagen wird gesprochen, wenn sich im Frühjahr die ersten frischen Blätter, Triebe und Knospen entfalten. - Wissenschaftler weisen schon länger auf die Auswirkungen der Erderwärmung auf die Vegetationsperiode hin.
Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.