Vor 30 Jahren Als Alberto Fujimori Präsident von Peru wurde

Alberto Fujimori ist in Peru wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden und verbüßt seine Strafe in einem Gefängnis in Lima. Heute vor 30 Jahren wurde er zum Präsidenten gewählt. Seine Regierungszeit war geprägt von Menschenrechtsverletzungen und Korruptionsskandalen.

Von Victoria Eglau

