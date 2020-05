Es stehe außer Frage, dass die Autoindustrie in Deutschland eine Schlüsselindustrie sei, an der viele tausende Arbeitsplätze hingen. Deshalb müsse auch die Politik ein großes Intersse daran haben, dass die Branche stark bleibe. Allerdings stehe sie auch vor großen Transformationenin Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wenn wir der Autoindustrie geholfen werde, müssten auch diese Faktoren eine Rolle spielen, so der SPD-Generalsekretär. "Mit einer Kaufprämie, die Antriebssysteme der Vergangenheit fördert, habe ich große Probleme", sagte Klingbeil.

Er sei sich sicher, dass am heutigen Dienstag beim sogenannten Autogipfel der Bundesregierung mit Vertertern der Hersteller noch keine Entscheidung hinsichtlich einer Prämie fallen werde. Das Auftreten einiger Spitzenmanager im Vorfeld der Konferenz habe aber die Debatte nicht erleichtert, sagte der SPD-Politiker.

Das komplette Interview mit Lars Klingbeil folgt in Kürze.