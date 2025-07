Koalitionsausschuss

Eine Entlastung bei der Stromsteuer auch für Privathaushalte und andere Wirtschaftsbereiche solle erst dann folgen, wenn dafür finanzielle Spielräume bestünden, hieß es in einem Ergebnispapier des Treffens. Der SPD-Fraktionsvorsitzenden Miersch sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel werde man in dieser Legislaturperiode weiter verfolgen. Die jetzt beschlossene Entlastung für die Industrie sowie die Land- und Forstwirtschaft sei aber wichtiger, da dort Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden. Miersch verwies darauf, dass man für Privatverbraucher jetzt schon erhebliche Entlastungen beschlossen habe. Durch Änderungen bei den Netzentgelten und der Gasspeicher-Umlage würde eine vierköpfige Familie um etwa 100 Euro pro Jahr entlastet. Ähnlich äußerte sich Unionsfraktionschef Spahn. Die Koalition halte gemeinsam am Ziel fest, die Stromkosten für alle deutlich zu senken, sagte er im ARD-Fernsehen.