Radew gilt als russlandfreundlich und verspricht, gegen die Korruption zu kämpfen.
Die Neuwahl ist ein weiterer Versuch, der politischen Sackgasse zu entkommen, nachdem Koalitionen binnen kurzer Zeit platzten oder wie zuletzt im Dezember wegen Massenprotesten zurücktraten.
Die Neuwahl ist ein weiterer Versuch, der politischen Sackgasse zu entkommen, nachdem Koalitionen binnen kurzer Zeit platzten oder wie zuletzt im Dezember wegen Massenprotesten zurücktraten.
Der Wahlkampf war ebenso wie bei früheren Abstimmungen überschattet vom Verdacht des Stimmenkaufs. Hunderte verdächtige Personen wurden deswegen festgenommen.
Bulgarien ist das ärmste Land in der EU. Zu Jahresbeginn führte es den Euro ein.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.