Bulgarien
Vorgezogene Parlamentswahl gestartet

In Bulgarien hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Es ist die achte Wahl binnen fünf Jahren. Favorit ist allen Prognosen zufolge ein neues Bündnis namens Progressives Bulgarien um den früheren Präsidenten Radew.

    Der frühere Präsident Rumen Radev spricht auf dem Podium einer Wahlkampfveranstaltung. Er trägt einen schwarzen Anzug.
    Der frühere Präsident Rumen Radew (picture alliance / Sipa USA / Jaap Arriens)
    Radew gilt als russlandfreundlich und verspricht, gegen die Korruption zu kämpfen.
    Die Neuwahl ist ein weiterer Versuch, der politischen Sackgasse zu entkommen, nachdem Koalitionen binnen kurzer Zeit platzten oder wie zuletzt im Dezember wegen Massenprotesten zurücktraten.
    Der Wahlkampf war ebenso wie bei früheren Abstimmungen überschattet vom Verdacht des Stimmenkaufs. Hunderte verdächtige Personen wurden deswegen festgenommen.
    Bulgarien ist das ärmste Land in der EU. Zu Jahresbeginn führte es den Euro ein.
    Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.