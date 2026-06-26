Hitzewelle

Außer in Gaststätten und Restaurants gilt in Paris wegen der Hitze vorübergehend ein Alkoholverbot. (picture alliance / NurPhoto / Beata Zawrzel)

Bis zum Sonntagmorgen ist außerdem der Verkauf von Alkohol verboten, wie die Präfektur mitteilte. Von dem Verbot ausgenommen sind Restaurants und Gaststätten. Die Kliniken im Großraum Paris seien bereits voll ausgelastet, erklärte Polizeipräfekt Faure. Es gehe darum, diese von zusätzlichen alkoholbedingten Einsätzen zu entlasten. In Paris liegen die Temperaturen bei bis zu 41 Grad.

In Deutschland wurde seit Einführung des Hitzewarnsystems im Jahr 2005 noch nie so früh im Jahr eine Hitzewarn-Periode dieser Länge registriert. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, entwickeln sich Hitzewellen mit starken oder extremen Wärmebelastungen üblicherweise erst im Hochsommer.

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Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.