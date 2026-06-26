Hitzewelle

Wie die Bundesbehörde in Offenbach mitteilte, entwickeln sich Hitzewellen mit starken oder extremen Wärmebelastungen üblicherweise erst im Hochsommer. Der mit 18 Tagen bisher längste durchgehende Zeitraum mit Hitzewarnungen lag 2018 im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang August. Die aktuelle Periode mit Hitzewarnungen mit einer erwarteten Dauer von voraussichtlich 12 Tagen zählt zu den längsten seit der Einführung des DWD-Hitzewarnsystems im Jahr 2005. Bis einschließlich Montag erwarten die Meteorologen Bedingungen, die Hitzewarnungen erforderlich machen.
Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.