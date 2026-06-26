Hitzewelle
Deutscher Wetterdienst warnte noch nie so früh im Jahr so lange vor Hitze

Der Deutsche Wetterdienst hat seit seiner Gründung 1952 noch nie so früh im Jahr eine Hitzewarn-Periode dieser Länge registriert.

    Thermometer vor Krankenhaus zeigt 39 Grad, daneben ein Baum
    Ungewöhnlich lang: die aktuelle Hitzeperiode (IMAGO / Funke Foto Services)
    Wie die Bundesbehörde in Offenbach mitteilte, entwickeln sich Hitzewellen mit starken oder extremen Wärmebelastungen üblicherweise erst im Hochsommer. Der mit 18 Tagen bisher längste durchgehende Zeitraum mit Hitzewarnungen lag 2018 im Zeitraum von Ende Juli bis Anfang August. Die aktuelle Periode mit Hitzewarnungen mit einer erwarteten Dauer von voraussichtlich 12 Tagen zählt zu den längsten seit der Einführung des DWD-Hitzewarnsystems im Jahr 2005. Bis einschließlich Montag erwarten die Meteorologen Bedingungen, die Hitzewarnungen erforderlich machen.
    Diese Nachricht wurde am 26.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.