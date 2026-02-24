Verwandtenaffäre

Pressekonferenz der AfD-Bundestagsfraktion (Jörg Ratzsch/dpa)

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion, Baumann, sagte in Berlin, wenn der Wunsch bestehe, das Abgeordnetengesetz zu verschärfen, dann sei man gerne produktiv dabei. Baumann bekräftigte zugleich, nach der jetzigen Gesetzeslage seien alle Beschäftigungsverhältnisse innerhalb seiner Fraktion legal.

Zuvor hatten sich bereits Union und SPD für Änderungen am Abgeordnetengesetz ausgesprochen. Die AfD steht in der Kritik, weil einige ihrer Parlamentarier in Bund und Ländern Familienangehörige von anderen Politikern der Partei als Mitarbeiter beschäftigen.

