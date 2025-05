Antrittsbesuch

Wadephul fordert Schulterschluss mit den USA gegen Putin

Bundesaußenminister Wadephul fordert einen Schulterschluss mit den USA in der Auseinandersetzung mit dem russischen Präsidenten Putin. Man müsse den Druck aufrechterhalten, damit Putin endlich in ernsthafte Verhandlungen einsteige, sagte der CDU-Politiker vor dem Abflug zu seinem Antrittsbesuch in den USA.