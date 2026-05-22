Bundesaußenminister Johann Wadephul beim NATO-Treffen in Helsingborg. (picture alliance / AA / photothek.de / Thomas Imo)

Er habe den Außenministern des Verteidigungsbündnisses vorgeschlagen, zu dem bereits bestehenden EU-Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro noch einmal mindestens dieselbe Summe hinzuzufügen, erklärte Wadephul. Er fügte hinzu, mehrere Staaten hätten sich bereits zu dem Ziel bekannt.

US-Außenminister Rubio forderte auf dem Treffen einen "Plan B" für die Straße von Hormus. Rubio sagte, sollte das iranische Regime ein Abkommen verweigern und Mautgebühren für die Durchfahrt erheben, brauche es eine Alternative.

Zuvor hatten sich auf dem NATO-Treffen mehrere Mitgliedsstaaten über die USA beklagt, darunter Schweden, Estland und Norwegen. Konkret ging es um "verwirrende Ankündigungen" zu geplanten US-Truppen-Verlegungen in Europa.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.