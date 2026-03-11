Iran-Krieg

Dies gab Bundesaußenminister Wadephul bei einem Besuch im Golf-Emirat Katar bekannt. Nach seinen Angaben stellt das Auswärtige Amt weitere 93 Millionen Euro zur Verfügung; die Hilfen belaufen sich dann insgesamt auf 188 Millionen. Mit dem Geld sollen das UNO-Flüchtlingshilfswerk, das Kinderhilfswerk Unicef, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und weitere Nichtregierungsorganisationen in der Region unterstützt werden - auch in den Palästinensergebieten.
Wadephul wollte bei seinem Besuch in der katarischen Hauptstadt Doha mit seinem Amtskollegen Al Thani zusammenkommen, der auch Ministerpräsident des Landes ist. Zuvor war der Außenminister nach Saudi-Arabien, in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Israel gereist.
