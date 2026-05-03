Telefonat mit Araghtschi

Außenminister Wadephul (picture alliance / dpa / Markus Lenhardt)

Außerdem forderte er einen Verzicht des Iran auf Atomwaffen. Als enger Verbündeter der Vereinigten Staaten teile man das gleiche Ziel, erklärte Wadephul.

Die Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs kommen seit Inkrafttreten der Waffenruhe Anfang April nicht voran. US-Präsident Trump hatte mit Blick auf einen weiteren Verhandlungsvorschlag aus Teheran erklärt, er könne sich nicht vorstellen, dass dieser annehmbar wäre. Eine Wiederaufnahme des Kriegs bezeichnete er als Option.

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Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.