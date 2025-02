Trotz Verfassungsbeschwerde

Wagenknecht bleibt von ARD-Sendung "Wahlarena" ausgeschlossen

Die ARD muss die BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht nicht in ihre Sendung "Wahlarena 2025" einladen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nahm eine Verfassungsbeschwerde des BSW nicht zur Entscheidung an. Die Partei zeige nicht auf, wie sie in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt werde, hieß es. Damit gibt es am Abend eine weitere Vierer-Runde im Fernsehen.