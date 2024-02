Auch die CDU habe schon Anträge im Thüringer Landtag eingebracht, die dann von der AfD unterstützt worden seien. Das sei ein normaler demokratischer Vorgang.

Der Thüringer AfD-Landeschef Höcke sei ein Rechtsradikaler, führte Wagenknecht weiter aus, und man werde nicht mit Extremisten zusammenarbeiten. Aber die AfD-Bundesvorsitzende Weidel sei nicht rechtsextrem, sondern vertrete konservativ-wirtschaftsliberale Positionen. Auch die Wählerinnen und Wähler der AfD seien in der Mehrheit keine Rechtsradikalen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist eine Abspaltung von der Linkspartei. Es will bei der Europawahl antreten sowie bei den Landtagswahlen im Herbst in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. In Sachsen wurde dafür am Samstag ein Landesverband gegründet