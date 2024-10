Bulgarien

Wie ein Oligarch das Land im Griff hat

Versuche, eine Regierung in Bulgarien zu bilden, sind bisher gescheitert. Am 27. Oktober wird gewählt - zum siebten mal in drei Jahren. Der Oligarch Deljan Peewski hat das Land fest im Griff und ist ein Sinnbild für Korruption und Vetternwirtschaft.