Wahl in Österreich Medien im Blickpunkt

Am Sonntag wird in Österreich gewählt, die Parteien und deren Spitzenkandidaten bringen sich in Stellung. Und auch die Medien spielen im Wahlkampf eine wesentliche Rolle – bei der Berichterstattung, aber auch als Ziel von Angriffen.

Von Sören Brinkmann