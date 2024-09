Nationalratswahl

Österreichs nächster Rechtsruck?

Die Ausgangslage bei der Nationalratswahl in Österreich am 29. September ist spannend. Die in Teilen rechtsextreme FPÖ dürfte zulegen und mit der konservativen ÖVP um Platz eins ringen. Aber eine mögliche Koalition knüpft die ÖVP an Bedingungen.