Koalitions-Streit

Die Juristin Brosius-Gersdorf wird nach Einschätzung von DLF-Hauptstadtkorrespondent nicht noch einmal aufgestellt. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

In der Geschäftsordnungsdebatte dazu sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese, es sei kein guter Tag für die Demokratie. Er sprach wörtlich von einer Hetzkampagne gegen die Kandidatin der SPD für das Verfassungsgericht, Brosius-Gersdorf.

Zuvor hatte schon die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Haßelmann, Kritik geäußert. Sie bezeichnete den Vorgang als "Desaster für das Parlament, für Unionsfraktionschef Spahn, für Bundeskanzler Merz und für die Koalitionsfraktionen insgesamt".

Entscheidung nach Sitzungsunterbrechung

Der Streit zwischen Union und SPD hatte im Laufe des Tages noch einmal an Schärfe zugenommen. Am Vormittag drängte die Union darauf, die Abstimmung über Brosius-Gersdorf abzusetzen. Zur Begründung wurden Zweifel an ihrer wissenschaftlichen Arbeitsweise im Rahmen ihrer Doktorarbeit angeführt, Kritik aus der Union hatte es auch an der Haltung der Juristin zu Abtreibungen gegeben.

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Bilger kritisierte zwar eine intensive öffentliche Debatte zu Brosius-Gersdorf, "die zum Teil auch jegliches Maß verloren hat". Wesentliche Voraussetzung sei aber, dass die Kandidaten für das Verfassungsgericht "über jeden fachlichen Zweifel erhaben sind". Dies sei aus Sicht der Union "nun nicht mehr vollständig gegeben".

Plagiats-Forscher distanziert sich vom CDU-Vorwurf

Bilger verweist damit auf eine Textuntersuchung des österreichischen Publizisten Stefan Weber. Er ist für die Recherche über Publikationen von Prominenten bekannt und hatte die Dissertation von Brosius-Gersdorf aus dem 1997 und der Habilitationsschrift ihres Ehemannes, Hubertus Gersdorf, von 1998 verglichen. Danach schrieb er auf X, es könne sein, dass die beiden voneinander abgeschrieben oder zusammengearbeitet hätten. Weber ergänzte : "Die Sichtweise der CDU, dass Plagiatsvorwürfe gegen Frau Brosius-Gersdorf erhoben wurde, ist falsch".

Die Grünen-Fraktionschefin Dröge hatte der Union vorgeworfen, die Plagiatsvorwürfe nur vorzuschieben. Hier werde versucht, "mit Halbwahrheiten, mit Falschbehauptungen eine angesehene Juristin zu diskreditieren", sagte sie. Es sei "sicher kein Zufall", dass die "Vorwürfe des umstrittenen Plagiatsjägers Stefan Weber ausgerechnet jetzt vorgebracht" würden.

DLF-Journalist Detjen spricht von Kampagne

Brosius-Gersdorf ist nach den Worten Detjens eine "angesehene Verfassungsrechtlerin", die keineswegs ungewöhnliche Positionen vertreten habe. Er sieht vielmehr eine Kampagne zur persönlichen Beschädigung der Juristin und geht nicht davon aus, dass sie noch einmal aufgestellt werden wird.

Wie genau es nun bei der Wahl der Richterinnen und Richter weitergeht, können Sie hier lesen

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 11.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.