Wahlkampfstand der AfD in Dresden angegriffen (Symbolbild). (AFP / JENS SCHLUETER)

Drei Personen beschädigten Aufsteller, Plakate und einen Tisch. Der Betreiber des Standes sei nicht verletzt worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

Zudem beschädigte laut Polizei eine Gruppe von 20 Jugendlichen in der Nacht zu Sonntag im Dresdner Stadtteil Striesen augenscheinlich wahllos 21 Wahlplakate der AfD, der FDP, der CDU und der Linken.

SPD-Politiker Ecke in Dresden schwer verletzt

er Spitzenkandidat der sächsischen Sozialdemokraten für die Europawahl, Ecke, war am Freitag in Dresden bei einem Angriff zusammengeschlagen und so schwer verletzt worden, dass er operiert werden musste, wie die SPD in Sachsen mitteilte. Am Donnerstagabend wurde der Grünen-Kommunalpolitiker Fliß nach einer Parteiveranstaltung in Essen in Nordrhein-Westfalen attackiert.

Im niedersächsischen Nordhorn wurde am Samstagmorgen ein Landtagsabgeordneter der AfD laut Polizei an einem Infostand geschlagen. Nach Angaben der Polizei wurde in Dresden am Samstagnachmittag auch ein Wahlkampfstand der AfD attackiert. Drei Personen beschädigten Aufsteller, Plakate und einen Tisch. Sie müssen sich wegen Sachbeschädigung verantworten.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.