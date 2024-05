Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke (dpa / Robert Michael)

Der Jugendliche sei bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten, hieß es weiter. Er befinde sich nicht in Gewahrsam, da nicht davon auszugehen sei, dass er untertauche, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamts. Die weiteren Ermittlungen würden zeigen, ob die Aussage des 17-Jährigen stimme. Die drei weiteren Tatverdächtigen sind weiterhin unbekannt.

Sachsens Innenminister Schuster (CDU) teilte mit, der hohe Ermittlungsdruck des Landeskriminalamtes zeige sofort starke Wirkung. Man werde die Ermittlungen "akribisch fortführen und den Druck weiter hochhalten". Daher könne er auch den anderen Tätern nur nahelegen, sich bei der Polizei zu melden. "Einen solchen brutalen Angriff auf Wahlhelfer und Politiker, aber auch auf die Grundlagen unserer Demokratie und der Durchführung freier Wahlen werden wir nicht dulden", ergänzte Schuster

Härteres Vorgehen nach Angriff auf SPD-Politiker Ecke angekündigt - Demonstrationen in Dresden und Berlin geplant

Ecke, der Spitzenkandidat der Sachsen-SPD für die Europawahl ist, war am Freitagabend in Dresden von mehreren Personen attackiert worden. Er wurde so schwer verletzt, dass er operiert werden muss. Auch ein Wahlhelfer der Grünen war angegriffen worden. Dies hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Bundesjustizminister Buschmann (FDP) verurteilte jede Form von Gewalt - unabhängig von der politischen Ausrichtung der Opfer und Täter. "Gewalt ist kein legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung. Von niemandem. Gegen niemanden. Punkt", schrieb er am Sonntag auf der Plattform X

AfD-Wahlkampfstand in Dresden attackiert

Nach Angaben der Polizei ist in Dresden am Samstagnachmittag ein Wahlkampfstand der AfD attackiert worden . Drei Personen beschädigten Aufsteller, Plakate und einen Tisch. Der Betreiber des Standes sei nicht verletzt worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung übernommen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.