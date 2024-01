Bundestagswahlkampf in Berlin: Die Plakate für die Wiederholungswahl am 11. Februar 2024 hängen schon. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In etwa 20 Prozent der Berliner Wahlbezirke muss nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Bundestagswahl von 2021 nachgeholt werden. Zu einer Veränderung der Machtverhältnisse im Bundestag kann es dadurch nicht kommen. Aber einige Politikerinnen und Politiker müssen um ihr Mandat bangen.

Bundestagswahl, Abgeordnetenhauswahl, Volksentscheid – und dann noch der Marathon: alles an einem Tag. Entsprechend chaotisch ging es am Wahltag, dem 26. September 2021, in vielen Berliner Wahllokalen zu. Es kam zu etlichen Pannen.

Deswegen hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Bundestagswahl in 455 von 2.256 Berliner Urnenwahlbezirken wiederholt werden muss. Dort – so stellte das Gericht fest – kam es zu Wahlfehlern.

Was ein Wahlfehler eigentlich genau ist, legten die Richterinnen und Richter ebenfalls in ihrer Entscheidung genauer fest. So sind das beispielsweise: ein falscher Wahlzettel, eine zeitweilige Schließung eines Wahllokals. Auch wenn Menschen mehr als eine Stunde vor den Wahllokalen warten mussten, handelt es sich um einen Wahlfehler.

Entscheidend dafür, ob eine Wahl wiederholt werden muss, ist außerdem, ob sie mandatsrelevant ist – also, dass möglicherweise unter regulären Bedingungen andere Personen gewählt worden wären. Das ist der Fall.

Grundsätzlich kann die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin so gut wie nichts an der Zusammensetzung des Bundestags ändern. Einzelne Abgeordnete könnten aber ihren Job verlieren. Denn zwei bis drei Mandate könnten zwischen den Parteien neu verteilt werden. Dabei geht es vor allem um das Direktmandat von Stefan Gelbhaar (Grüne) im Wahlkreis Pankow und Monika Grütters (CDU) in Reinickendorf.

Die Wiederholungswahl in Berlin könnte auch Folgen für andere Bundesländer haben. Denn nach der Teilwiederholung wird das Ergebnis der Bundestagswahl 2021 insgesamt neu festgestellt. Dabei kann es zu länderübergreifenden Verschiebungen bei der Sitzverteilung kommen. „Somit können auch in anderen Bundesländern neue Mandatsgewinne und -verluste entstehen“, heißt es in Informationen von Bundeswahlleiterin Ruth Brand.

Wichtig war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Wiederholungswahl aber vor allem für Die Linke, die 2021 nur dank dreier Direktmandate mittels der Grundmandatsklausel in den Bundestag eingezogen ist. Zwei dieser Direktmandate – Gesine Lötzsch und Gregor Gysi – wurden in Berlin geholt. Die Linke – und auch das von ehemaligen Mitgliedern der Linken neu gegründete „Bündnis Sahra Wagenknecht“ – wären bei einer Wahlwiederholung also komplett aus dem Bundestag geflogen, wenn auch nur eines der beiden Direktmandate weggefallen wäre. Insgesamt wäre es um 39 Abgeordnete gegangen. Das lässt sich nun ausschließen.

Denn der Wahlkreis von Gesine Lötzsch ist von der Wahlwiederholung nicht betroffen. Im Wahlbezirk Treptow-Köpenick von Gregor Gysi wird nur in sechs von 200 Urnenwahlbezirken neu gewählt. Da Gysi 35,4 Prozent der Stimmen holte und etwa 20 Prozent Vorsprung auf den nächsten Kandidaten hat, kann die erneute Abstimmung nichts an dem Ergebnis und damit seinem Direktmandat ändern.

Etwa 550.000 Berlinerinnen und Berliner können abstimmen. Das ist etwas mehr als ein Fünftel der Wahlberechtigten am 26. September 2021.

Für die Wiederholungswahl wird ein aktuelles Wahlverzeichnis erstellt. Wer also neu zugezogen ist, darf mit abstimmen. Wer innerhalb von Berlin umgezogen ist, für den gilt die neue Wohnadresse. Und: Wer am Tag der Neuwahl, also am 11. Februar 2024, volljährig ist, darf wählen. Selbst wenn er bei der Pannen-Wahl seine Stimme noch nicht abgeben durfte.

Wo genau gewählt wird, lässt sich auf der Überblickskarte des Landeswahlleiters nachschauen. Über wahlen-berlin.de können Berlinerinnen und Berliner auch ihre Wohnadresse eingeben und so erfahren, ob sie bei der Wahl mit dabei sind.

„Die Wiederholungswahl findet nach denselben Wahlvorschlägen wie die Hauptwahl statt. Gemäß Paragraf 83 Absatz 6 der Bundeswahlordnung können Wahlvorschläge nur geändert werden, wenn ein Bewerber gestorben oder nicht mehr wählbar ist. Neue Wahlvorschläge werden nicht zugelassen“, heißt es im entsprechenden Bundeswahlgesetz

Es treten also wieder die gleichen Kandidatinnen und Kandidaten an. Das gilt auch für Politiker und Politikerinnen, die aus ihrer Partei ausgetreten sind. Wer also beispielsweise von den Linken ins „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gewechselt ist, steht trotzdem für seine alte Partei – Die Linke – auf dem Wahlzettel.

Bei der Wahlwiederholung in Berlin musste erst der Bundestag die Wahl prüfen. Das dauerte über ein Jahr. Gegen diese Entscheidung hatte die Fraktion von CDU und CSU dann eine Wahlprüfungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht eingelegt. Bis zum Urteil des Verfassungsgerichts dauerte es dann noch mal etwa ein Jahr. Das bedeutet: Anfang 2024 findet die Wahlwiederholung statt – und 2025 sind schon wieder Bundestagswahlen. Das ist nicht ungewöhnlich: Wahlprüfungsverfahren dauern oft sehr lange. In manchen Fällen wird sogar erst entschieden, wenn schon die nächste Wahl stattgefunden hat.

Deswegen mehren sich die Stimmen, die sich für eine Verschlankung des Verfahrens aussprechen. Beispielsweise die Bundestagsabgeordneten Till Steffen (Grüne) und Patrick Schnieder (CDU) sind dafür. Sie möchten das zweistufige Verfahren, in dem zunächst der Bundestag und erst danach das Verfassungsgericht eine Wahl prüft, abschaffen. Stattdessen könnte einfach gleich das Verfassungsgericht entscheiden. Doch eine größere Diskussion und eine politische Mehrheit zeichnen sich diesbezüglich noch nicht ab.

lkn