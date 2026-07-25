"Beispielloses Ausmaß"

Im "Parc des Expositions" in Bordeaux haben viele Menschen aus den Brandgebieten in Südfrankreich Schutz gesucht. (MAXPPP / IMAGO / Laurent Theillet)

Behördenangaben zufolge wurden im Südwesten Frankreichs bisher rund 141.000 Menschen evakuiert. Innenminister Nuñez betonte, das Land habe noch nie zuvor Brände in diesem Ausmaß erlebt. Insgesamt kämpften die Einsatzkräfte laut Nuñez gegen 32 aktive Waldbrände unterschiedlicher Stärke. In Paris trat gestern Abend ein Krisenstab der französischen Regierung zusammen.

Einsatz von 1.000 Soldaten zur Verstärkung

Präsident Macron forderte die Streitkräfte auf, sich zu mobilisieren und den Zivilschutz "mit maximaler Verstärkung" zu unterstützen. Regierungschef Lecornu erklärte, insgesamt 1.000 Militärangehörige würden eingesetzt, um gegen die Flammen zu kämpfen. Diese haben in dem Gebiet bereits eine Fläche von 22.000 Hektar verwüstet.

Tausende Menschen in Messehallen

In Bordeaux ordneten die Behörden die Evakuierung von drei westlichen Vororten und weiteren Orten in der Umgebung der Stadt an. Betroffen ist auch der Flughafen. In Bordeaux suchten zahlreiche Menschen Zuflucht in den Hallen des "Parc des Expositions", die auch für Messen und andere Veranstaltungen genutzt werden. Der Sender France Info berichtet von tausenden Gestrandeten aller Altersklassen, die auf Feldbetten sitzen oder liegen. Es gebe lange Schlangen an den Essensausgaben, und die Zahl der ankommenden Menschen in den Hallen wachse ständig.

Halbinsel Cap-Ferret vollständig evakuiert

Die bei Urlaubern beliebte Halbinsel Cap-Ferret wurde bereits vollständig evakuiert. Rund 44.000 Einwohner und Urlauber verließen das Gebiet über die einzige Straße in Richtung Bordeaux oder mit Booten über das Becken von Arcachon. Etwa 40 der 1.000 Feuerwehrleute, die gegen den Brand bei Cap-Ferret kämpften, wurden nach Angaben der Behörden verletzt.

Das Feuer könnte laut Staatsanwaltschaft durch eine bei Arbeiten an einer Hochspannungsleitung eingesetzte Freischneidemaschine ausgelöst worden sein, deren Nutzung zu diesem Zeitpunkt noch erlaubt war.

Spanien ruft nationalen Notstand aus

In Spanien verschärfte sich die Lage rund um die Hauptstadt Madrid. Das dortige Großfeuer sei "auf seinem Höhepunkt" und derzeit "nicht zu löschen", sagte der Leiter des Katastrophenschutzes der Regionalregierung, Novillo. Rund um Madrid sind inzwischen mehr als 63.000 Menschen von den Brandschutzmaßnahmen betroffen: Sie wurden entweder in Sicherheit gebracht oder aufgefordert, in den Gebäuden zu bleiben.

Starke Winde erwartet

Die Regierung rief den nationalen ‌Notstand aus. ⁠Das Innenministerium in Madrid begründet den Schritt damit, dass gleich mehrere große Brände außer Kontrolle sind und dazu die Wetterlage die Feuer begünstige. Nach neuen Angaben des Ministeriums erschweren Winde mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde die Löscharbeiten. Durch die Ausrufung des Notstands kann der Staat mehr Geld bereitstellen, und das Militär übernimmt die Einsatzleitung.

Spaniens Ministerpräsident Sánchez will heute gemeinsam mit Innenminister Grande-Marlaska das Einsatzzentrum in Cenicientos bei Madrid besuchen und dort an einer Krisensitzung teilnehmen. Sánchez hatte von einer "dramatischen Situation" in mehreren spanischen Provinzen und in Nachbarländern gesprochen.

Auch in Italien kämpften Einsatzkräfte weiter gegen zahlreiche Brände. Besonders betroffen waren Sizilien und Kalabrien. Allein auf Sizilien wurden Dutzende Feuer gemeldet.

EU unterstützt Löscharbeiten

Die EU-Kommission erklärte in Brüssel, dass vier Canadair-Flugzeuge nach Spanien entsandt werden und drei nach Frankreich. Beide Länder würden zudem mit Satellitenbildern des EU-Erdbeobachtungsprogramms Copernicus versorgt, um die Löscharbeiten vor Ort zu unterstützen. Bundeskanzler Merz erklärte, Deutschland sei bereit, Frankreich im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzmechanismus zu unterstützen.

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Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.