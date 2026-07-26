Kampf gegen die Waldbrände in Frankreich (Pool Reuters / AP / dpa / Abdul Saboor)

In der Region mussten bereits 250.000 Menschen ihre Häuser verlassen, 240 Gebäude wurden zerstört. Nach Angaben von Innenminister Nunez sind dort inzwischen 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie werden von 1.500 Armeeangehörigen unterstützt. Auch in anderen Teilen des Landes kämpfen Einsatzkräfte gegen Feuer.

In Spanien, wo ebenfalls Brände wüten, gab das Innenministerium neue Evakuierungsaufrufe für die Provinz Toledo südwestlich von Madrid heraus. Auch in der Provinz Guadalajara nordöstlich der Hauptstadt brennt es noch immer. Einen Evakuierungsaufruf für rund 15.000 weitere Menschen gibt es wegen eines neuen Waldbrands in der Nähe von Valencia.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.