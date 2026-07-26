Südeuropa
Waldbrände: Weitere Evakuierungen im Großraum Bordeaux - Feuer sorgen auch in Spanien weiter für große Probleme

In den Vororten der südwestfranzösischen Stadt Bordeaux sind weitere 55.000 Menschen aufgerufen worden, sich vor den Waldbränden in Sicherheit zu bringen. Laut Bürgermeister Cazenave sind die Flammen nur noch rund 15 Kilometer von der Metropole entfernt.

    Ein vom Rettungskoordinierungshubschrauber des französischen Zivilschutzes aus aufgenommenes Foto zeigt, wie der Airbus A400M erstmals Löschmittel über dem Waldbrand nahe Lacanau abwirft.
    Kampf gegen die Waldbrände in Frankreich (Pool Reuters / AP / dpa / Abdul Saboor)
    In der Region mussten bereits 250.000 Menschen ihre Häuser verlassen, 240 Gebäude wurden zerstört. Nach Angaben von Innenminister Nunez sind dort inzwischen 2.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie werden von 1.500 Armeeangehörigen unterstützt. Auch in anderen Teilen des Landes kämpfen Einsatzkräfte gegen Feuer.
    In Spanien, wo ebenfalls Brände wüten, gab das Innenministerium neue Evakuierungsaufrufe für die Provinz Toledo südwestlich von Madrid heraus. Auch in der Provinz Guadalajara nordöstlich der Hauptstadt brennt es noch immer. Einen Evakuierungsaufruf für rund 15.000 weitere Menschen gibt es wegen eines neuen Waldbrands in der Nähe von Valencia.
    Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.