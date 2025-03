Bundesbildungsminister Özdemir (Grüne). (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Alle, die sich in den Vereinigten Staaten wegen der Trump-Regierung eingeschränkt sähen, könnten hier auf Unterstützung und offene Türen hoffen, sagte der Grünen-Politiker den Funke-Medien. Er befinde sich in engem Austausch mit Wissenschaftsorganisationen, um einerseits schnell Wege zu finden, Forscher in den USA zu unterstützen. Andererseits mache man auch deutlich, dass sie willkommen seien, wenn sie ihre Ideen und Vorhaben hierzulande umsetzen wollten. Deutschland sei eines der attraktivsten Länder für Wissenschaftler weltweit und mit seinen Hochschulen und Forschungseinrichtungen exzellent aufgestellt. Özdemir warf der Trump-Regierung vor, die freie Wissenschaft in den USA an enge Kette zu legen und sie nach ihren ideologischen Vorstellungen umzubauen.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.