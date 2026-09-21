Nach Landtagswahlen

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel (Britta Pedersen / dpa)

Deren Niedergang sei das Ergebnis einer Politik, die linke Positionen umsetze, obwohl sie das Gegenteil versprochen habe, sagte Weidel in Berlin. Sie rief die Christdemokraten dazu auf, ihre Strategie der Brandmauer zu überdenken. Der AfD-Kovorsitzende Chrupalla sagte, seine Partei habe die CDU pulverisiert. Ein Rücktritt von Bundeskanzler Merz sei überfällig.

Die Grünen kritisierten die Reaktion von Merz auf das Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen. Diese sei frei von Demut und Realitätsbezug, erklärte Parteichef Banaszak. Co-Chefin Brandtner betonte, Merz habe erneut nicht gezeigt, wohin er mit dem Land wolle. Es gebe bei ihm keinen Blick nach vorne. Die Parteivorsitzende der Linken, Schwerdtner, wertete die Wahlergebnisse als Stopp-Signal für die Sozialreformen der Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.