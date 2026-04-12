Chrupalla und Weidel bei einer Pressekonferenz (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

An diesem Vorhaben habe sich nichts geändert. Weidel bestätigte damit eine Ankündigung Chrupallas aus dem Januar. Das Duo führt die Partei seit rund vier Jahren.

AfD-Fraktion fordert Steuersenkungen und Gaslieferungen aus Russland

In der Debatte über Entlastungen angesichts hoher Energiepreise warfen Weidel und Chrupalla der Bundesregierung Tatenlosigkeit vor. Sie sprachen sich erneut für eine Senkung der Energiesteuer und eine Abschaffung der CO2-Abgabe aus. In einem Positionspapier, das die Abgeordneten in Cottbus verabschiedeten, fordert die AfD-Fraktion außerdem erneut einen Wiedereinstieg in die Atomkraft sowie Gaslieferungen aus Russland. Die AfD-Fraktion bekräftigte zudem ihre Forderung nach Steuersenkungen. Deutschland befinde sich in der schwersten wirtschaftlichen Krise seit Jahrzehnten, heißt es in dem Papier. Gepocht wird darin auch auf niedrigere Unternehmenssteuern und eine Anhebung des sogenannten Grundfreibetrags. Der Teil des Einkommens, der nicht besteuert wird, soll auf 15.000 Euro von aktuell rund 12.000 Euro angehoben werden. Zudem soll der Kinderfreibetrag auf 12.000 Euro von derzeit gut 9.700 Euro steigen.

Themen wie das Verhältnis zu US-Präsident Trump oder die Wehrpflicht, die innerhalb der Partei umstritten ist, wurden auf der Klausurtagung nach Angaben der AfD nicht behandelt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.