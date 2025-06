Die iranische Urananreicherungsanlage Fordo, wenige Tage vor dem US-amerikanischen Angriff; wie hoch die Schäden sind, ist unklar. (picture alliance / AP / Uncredited)

Das israelische Militär teilte mit, man gehe zwar davon aus, das Nuklearprogramm der Islamischen Republik um Jahre zurückgeworfen zu haben. Ein Sprecher räumte aber zugleich ein, es sei noch zu früh, um die Auswirkungen genau zu beurteilen. Zuvor hatten die New York Times und der Sender CNN unter Berufung auf Geheimdienste berichtet, die US-Luftangriffe hätten das Atomprogramm nicht zerstört, sondern nur um einige Monate zurückgeworfen. US-Präsident Trump und seine Sprecherin Leavitt wiesen das entschieden zurück. Trump sagte, die Nuklearanlagen seien vollständig zerstört worden.

Unklar ist auch, ob der Iran seine Bestände an hochangereichertem Uran vor den Angriffen in Sicherheit bringen konnte - und wenn ja, an welchem Ort. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, forderte Teheran auf, Informationen darüber preiszugeben.

