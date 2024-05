Seit Tagen gibt es Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien. (Delphine Mayeur/AFP/dpa)

Offiziellen Angaben zufolge sind bei den schweren Unruhen bislang vier Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Polizist. Hunderte weitere Menschen wurden verletzt. Örtliche Medien veröffentlichten Bilder von geplünderten und völlig zerstörten Supermärkten und Tankstellen. Die französische Regierung hatte als Reaktion auf die Gewalt in der Inselgruppe im Südpazifik für zunächst zwölf Tage den Ausnahmezustand verhängt.

Der Protest richtet sich gegen eine geplante Verfassungsreform der Regierung in Paris. Diese würde tausenden französisch-stämmigen Bürgern, die seit mehr als zehn Jahren in Neukaledonien leben, das Wahlrecht einräumen. Sie würden somit mehr politischen Einfluss bekommen, was Unabhängigkeitsbefürworter ablehnen.

